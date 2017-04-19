Стартовал последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций

ФИФА объявила о старте последнего этапа продажи билетов на матчи Кубка конфедераций-2017. В 13.00 по московскому времени в продажу поступили билеты на все матчи турнира, в том числе билеты для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп. В ходе этапа, который продлится до 2 июля, билеты будут продаваться в порядке живой очереди в режиме реального времени.

На данный момент в общей сложности реализовано 211 745 билетов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.