Стартовал конкурс ФИФА "Юный арбитр"

В преддверии восьмого Кубка конфедераций ФИФА-2017 компания KIAMOTORS объявила о начале творческого конкурса для юных поклонников футбола от 10 до 14 лет под названием "Юный арбитр-2017". Для участия в конкурсе болельщикам нужно опубликовать в соцсетях необычный видеоролик, яркую фотографию или вдохновляющее эссе о своей любви к футболу. Работы будут приниматься с 7 по 30 апреля. Победителя объявят 12 мая 2017 года.

Финалисты будут определены закрытым голосованием членов конкурсной комиссии, в состав которой вошли: национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, футбольный эксперт Евгений Ловчев, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, главный редактор "Спорт-Экспресса" Максим Максимов, управляющий директор KIAMotorsRus Александр Мойнов, директор по маркетингу KIA в России Валерий Тараканов и победитель конкурса "Юный арбитр-2016" Михаил Андрюшков.

Детский конкурс "Юный арбитр" – традиционный спутник всех крупнейших мировых футбольных состязаний ФИФА. В этом году впервые основной этапа глобального проекта KIA Motors "Юный арбитр" проходит в России.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов отметил, что победители конкурса получат возможность выйти с арбитрами на поле и вынести мячи в матчах Кубка конфедераций-2017 с участием сборной России.

– Этот конкурс – неизменный спутник мировых футбольных состязаний, и с 2012 года Россия присоединилась к этому проекты, – сказал Мойнов. – Победители конкурса выйдут с арбитрами на поле в Москве, Питере, Сочи и Казани и вынесут мячи в матчах с участием сборной России. Победители других стран вынесут мячи в матчах своих сборных. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)