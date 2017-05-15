Станислав Черчесов: "Ждем нашего Шатова и нашего Кокорина. Двери для них не закрываются"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что, у него состоялся разговор с полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым. По словам наставника, для него двери в национальную команду открыты, то же самое самое касается и нападающего Александра Кокорина, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Шатов и Кокорин не были включены в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков – их имена должны назвать 22 мая.

– Олег Шатов вернулся в состав "Зенита", но в списке его нет...

– Мы с ним вчера разговаривали. Опережая ваши вопросы, скажу, что говорил я и Кокориным, и с Джанаевым, и с Крицюком, и с Оздоевым. Это состав не на простой сбор, а расширенный список на Кубок конфедераций. Футболисты должны были услышать это от меня. Мы должны друг друга понимать. В противном случае люди чувствовали бы себя ущемленными и неправильно воспринимали бы ситуацию.

Надо отдать должное ребятам, они сами понимают, что сезон сложился для них неоднозначно. Причем мы оцениваем только то, что видим на поле. Кто там с кем конфликтует – это не наше дело. Разговор получился хороший. Хотим нацелить людей на то, чтобы они были конкурентоспособны в следующем сезоне. Ждем нашего Шатова и нашего Кокорина. Двери для них не закрываются.

– Вы сказали, что ждете былого Кокорина и Шатова. А Денисова?

– Посчитал бы нужным, позвонил бы и ему. Но я говорю о диалоге с теми игроками, которые входили в обойму. А то мы можем много кого вспомнить из тех, кто при мне в сборную не вызывался. Чтобы было понятно: есть много опытных игроков, которых мы будем отслеживать ближе к чемпионату мира, но сейчас есть молодые, которые должны проявлять себя.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России