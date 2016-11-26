19:35 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Задача – сделать команду, которая будет бороться за Кубок"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признал, что его команде будет непросто выйти из группы в Кубке конфедераций, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. На этой стадии россияне встретятся с Мексикой, Новой Зеландией и Португалией.

– Понятно, что группа нелегкая, – сказал Черчесов. – В ней действующие чемпионы Европы, великолепная команда Мексика. У нас есть вопрос перестроечный, что ли. Кое-кто закончил, кое-кто не готов играть на уровне сборной. В результате сборная молодеет, идет смена поколений.

Наша задача – сделать команду, которая будет бороться за Кубок. Ни одна сборная не приедет на турнир, просто чтобы поучаствовать. Мы-то сами пока не чемпионы – а к нам приедут чемпионы своих континентов. Так что нам надо хорошо поработать, чтобы достичь их уровня.

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