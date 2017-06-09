Станислав Черчесов: "Выходные - у грузчиков. А у сборной будут тренировки"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что выходные бывают у грузчиков, а у национальной команды будут тренировки.

Отметим, что по графику подготовки сборной в субботу у команды день отдыха, а в воскресенье – восстановительное занятие.

- Теперь у сборной два выходных?

- Выходные бывают у грузчиков. А у нас будут тренировки. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России