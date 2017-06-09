Станислав Черчесов: "Выходные - у грузчиков. А у сборной будут тренировки"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что выходные бывают у грузчиков, а у национальной команды будут тренировки.
Отметим, что по графику подготовки сборной в субботу у команды день отдыха, а в воскресенье – восстановительное занятие.
- Теперь у сборной два выходных?
- Выходные бывают у грузчиков. А у нас будут тренировки. (Ярослав СУСОВ)
Трансляция матча Россия – Чили
Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Denissimo
Вопреки Господин Черчесов, как Вы собираетесь выигрывать КК и ЧМ ???....хм...одна только постановка вопроса ставит под сомнение вашу адекватность
23:04
alexpomor
Никогда не думал, что Черчесов может опуститься до такого.. В отличии от вас Стас, грузчики работают, а не языком балаболят. Нет? Подтвердите результатами. Ч.о!
22:44
Вопреки
Господин Черчесов, как Вы собираетесь выигрывать КК и ЧМ ??? Только слепой не заметил, что в команде среди игроков существует сговор по игнорированию игроков "Ростова" и потенциально голевые ситуации у ворот соперников срываются своими сборниками, не отдающими передачи на Полоза, Бухарова или Ерохина... Что это - боязнь за собственное место в старте или корпоративная солидарность с отсутствующими по различным причинам дружбанами (Дзюбы, Дзагоева и КО), позволяющая убеждать болельщиков и специалистов в их незаменимости ? Стыдно, ей богу.
22:32
bolelschik.volga34
Там даже никто наверное и не вспотел. Если бы тренировались как грузчики, то может чего-нибудь и выиграли хотя бы на клубном уровне.
22:20