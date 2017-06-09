21:51 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Выходные - у грузчиков. А у сборной будут тренировки"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что выходные бывают у грузчиков, а у национальной команды будут тренировки.

Отметим, что по графику подготовки сборной в субботу у команды день отдыха, а в воскресенье – восстановительное занятие.

- Теперь у сборной два выходных?

- Выходные бывают у грузчиков. А у нас будут тренировки. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Denissimo

Вопреки Господин Черчесов, как Вы собираетесь выигрывать КК и ЧМ ???....хм...одна только постановка вопроса ставит под сомнение вашу адекватность

23:04

alexpomor

Никогда не думал, что Черчесов может опуститься до такого.. В отличии от вас Стас, грузчики работают, а не языком балаболят. Нет? Подтвердите результатами. Ч.о!

22:44

Вопреки

Господин Черчесов, как Вы собираетесь выигрывать КК и ЧМ ??? Только слепой не заметил, что в команде среди игроков существует сговор по игнорированию игроков "Ростова" и потенциально голевые ситуации у ворот соперников срываются своими сборниками, не отдающими передачи на Полоза, Бухарова или Ерохина... Что это - боязнь за собственное место в старте или корпоративная солидарность с отсутствующими по различным причинам дружбанами (Дзюбы, Дзагоева и КО), позволяющая убеждать болельщиков и специалистов в их незаменимости ? Стыдно, ей богу.

22:32

bolelschik.volga34

Там даже никто наверное и не вспотел. Если бы тренировались как грузчики, то может чего-нибудь и выиграли хотя бы на клубном уровне.

22:20