19:58 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Все сборные привезут на Кубок конфедераций сильные составы"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки Кубка конфедераций отметил, что не ощущает на себе давления, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Сборная России сыграет с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

 
Кубок конфедераций. С кем сыграет Россия.Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

– Давление ощущается?

– Я его не ощущаю.

– В каком составе приедут фавориты?

– Они отвечают на вопросы так, как считают нужным. Если вам кажется, что они приедут каким-то не тем составом, вы ошибаетесь. Мы общались с коллегами. Они спрашивали про Россию, узнавали, где лучше готовиться. Это понятно. Россия большая. На последнем чемпионате мира у каждого была своя база, а сейчас такого не будет. Все намерены переезжать с места на место. И мы тоже. Лев поедет утром рано в Москву изучать информацию. Тоже общались с ним на эту тему.

– Что вы ему посоветовали?

– Ничего не посоветовал. Мы не советуем, а даем информацию.

– А переезды не помешают?

– Это будут делать все. Все в равных условиях. Постоянной базы на Кубке Конфедераций не будет. На чемпионате мира, возможно, тоже.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Сб. Германии будет играть смешанным составом!!!

21:31

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