Станислав Черчесов: "Все сборные привезут на Кубок конфедераций сильные составы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки Кубка конфедераций отметил, что не ощущает на себе давления, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Сборная России сыграет с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

– Давление ощущается?

– Я его не ощущаю.

– В каком составе приедут фавориты?

– Они отвечают на вопросы так, как считают нужным. Если вам кажется, что они приедут каким-то не тем составом, вы ошибаетесь. Мы общались с коллегами. Они спрашивали про Россию, узнавали, где лучше готовиться. Это понятно. Россия большая. На последнем чемпионате мира у каждого была своя база, а сейчас такого не будет. Все намерены переезжать с места на место. И мы тоже. Лев поедет утром рано в Москву изучать информацию. Тоже общались с ним на эту тему.

– Что вы ему посоветовали?

– Ничего не посоветовал. Мы не советуем, а даем информацию.

– А переезды не помешают?

– Это будут делать все. Все в равных условиях. Постоянной базы на Кубке Конфедераций не будет. На чемпионате мира, возможно, тоже.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!