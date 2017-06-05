Станислав Черчесов: "Вероятность того, что Нойштедтер, Семенов и Беленов не попадут в список 23, большая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Венгрией (3:0) подчеркнул, что перед встречей поговорил с теми игроками, которые не попали в заявку, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Нойштедтер, Семенов и Беленов не попали в заявку на матч. Логично предположить, что именно они не попадут в заявку из 23 игроков, которую опубликуете 7 июня. И почему вы не включили Комбарова – из-за травмы, о которой вы говорили перед игрой?

– Сегодня в заявку можно было включить только 23 игрока. Я вызвал и объяснил им (речь про Беленова, Нойштедтера и Семенова. – Прим. "СЭ"). Вероятность того, что они не попадут, большая. Но заявки продолжаются – видите, у Зобнина травма... Так что вопрос, по сути, открыт до 17 июня.

Что касается Комбарова, мы не хотели рисковать. Если не готов на 100 процентов, зачем включать в заявку. Вчера и сегодня болевых ощущений он не испытывал. Стараемся минимизировать риск. В матче с Чили Комбаров свой шанс получит.

Трансляция матча Венгрия – Россия