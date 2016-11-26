Станислав Черчесов: "Уверен, гости оценят стадион в Санкт-Петербурге"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что у его команды не запланированы контрольные матчи в Санкт-Петербурге перед Кубком конфедераций, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. В групповом турнире россияне встретятся с Мексикой, Новой Зеландией и Португалией.

– Запланирован ли контрольный матч в Санкт-Петербурге, где пройдет игра открытия Кубка Конфедераций?

– Мы будем рады провести первую игру в Петербурге. Но на сегодняшний день у нас в планах нет контрольного матча в этом городе. Если что-то изменится, мы сообщим.

Стадион в Петербурге будет построен. Это великолепное сооружение, которое долго строится. Уверен, наши гости оценят его по достоинству.

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