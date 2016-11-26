19:42 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Уверен, гости оценят стадион в Санкт-Петербурге"

0
0
0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что у его команды не запланированы контрольные матчи в Санкт-Петербурге перед Кубком конфедераций, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. В групповом турнире россияне встретятся с Мексикой, Новой Зеландией и Португалией.

– Запланирован ли контрольный матч в Санкт-Петербурге, где пройдет игра открытия Кубка Конфедераций?

– Мы будем рады провести первую игру в Петербурге. Но на сегодняшний день у нас в планах нет контрольного матча в этом городе. Если что-то изменится, мы сообщим.

Стадион в Петербурге будет построен. Это великолепное сооружение, которое долго строится. Уверен, наши гости оценят его по достоинству.

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

Опрос

Когда будет достроен "Стадион Санкт-Петербург"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ