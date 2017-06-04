Станислав Черчесов: "Участие Комбарова в матче с Венгрией под вопросом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией отметил, что встречу может пропустить защитник Дмитрий Комбаров, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Сейчас в сборной 27 человек. Когда вы сообщите четырем отцепленным, что они не сыграют на Кубке конфедераций? 7 июня, в день подачи финальных заявок из 23 фамилий, или раньше? Они покинут расположение команды или кто-то останется в качестве резервиста на случай травм?

– Во-первых, у нас еще игра и тренировки до 7 числа. Мы уже потеряли троих и стараемся не делать преждевременных выводов. К примеру, у Комбарова есть проблемы. Его участие в матче с Венгрией под вопросом. У Кудряшова и у Бухарова чуть-чуть проблемы.

Над тем, как действовать с финальной заявкой, тоже думали. Некоторые вещи некомфортно делать – но их все равно надо будет делать. Опыт подсказывает: за 10 дней с кем-то из футболистов может случиться все, что угодно. А игрок, который сегодня условно не попадает в заявку, за пропущенную неделю может растерять форму, которую все это время набирал. Поэтому как минимум один футболист (из отцепленных. – Прим. "СЭ") останется с командой.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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