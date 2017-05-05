Станислав Черчесов: "У Кутепова – издержки роста, которые возникают у очень многих футболистов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ дал понять, что голкиперы из "Ростова" Сослан Джанаев и "Краснодара" Станислав Крицюк на Кубке конфедераций летом не сыграют.

– Что, по-вашему, происходит с Кутеповым, в последних турах потерявшим место в стартовом составе "Спартака"? И как вы восприняли решающую ошибку Васина в дерби ЦСКА с красно-белыми?

– Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет форму, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это не в наших силах. Исходим из ситуации. Например, у нас травмированы два вратаря, которые осенью постоянно привлекались в сборную, – Джанаев и Крицюк. Уже можно смело сказать, что в Кубке конфедераций они участвовать не смогут. Но мы стараемся к таким ситуациям быть готовыми. То же касается и защитников.

У того же Кутепова – издержки роста, которые возникают у очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад. А у Джикии, напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию.

Что касается Васина, то ошибки бывают у всех. Главное, чтобы они анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Ошибки случаются для того, чтобы их не повторять. Может, с угла зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не произошло на том же Кубке конфедераций.