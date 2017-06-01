Станислав Черчесов: "Травма не дает Мариу Фернандесу нормально дышать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал почему защитник Мариу Фернандес не прибыл в расположение национальной команды, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– У Дзюбы есть небольшое повреждение, с которым он приехал в сборную. Мариу Фернандес не стал рисковать. Не кажется ли вам странной такая расстановка приоритетов?

– Ну, если травма не дает ему нормально дышать... Насколько я знаю, Фернандес сделал операцию, а в последнее время играл с проблемами. Единственное – мы об этом узнали позже, чем надо.

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