23:30 1 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Травма не дает Мариу Фернандесу нормально дышать"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал почему защитник Мариу Фернандес не прибыл в расположение национальной команды, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– У Дзюбы есть небольшое повреждение, с которым он приехал в сборную. Мариу Фернандес не стал рисковать. Не кажется ли вам странной такая расстановка приоритетов?

– Ну, если травма не дает ему нормально дышать... Насколько я знаю, Фернандес сделал операцию, а в последнее время играл с проблемами. Единственное – мы об этом узнали позже, чем надо.

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Станислав Черчесов: "Дисциплина сверху не работает. Знаю по армии"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

За коней он почему-то дышал.

23:40 1 июня

Slim Taller

Нормаль дышать?!

23:36 1 июня