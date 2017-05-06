Станислав Черчесов: "Топ-сборные не случайно готовились к крупным турнирам в Нойштифте"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор места проведения предстоящего сбора национальной команды, который пройдет в австрийском Нойштифте. Он подчеркнул: там готовились к большим турниром многие серьезные сборные.

– В конце апреля вы побывали в Австрии, где состоится сбор национальной команды перед Кубком конфедераций. Увиденное совпало с ожидаемым?

– Да, и иначе быть не могло. Место Нойштифт выбрано не случайно – там многие серьезные команды готовились к большим турнирам. Например, Испания перед победными чемпионатами мира и Европы. А также французы перед домашним, заметьте, Euro, на котором они завоевали серебряные медали.

– Как объяснить, что даже "Трехцветные" при всех имеющихся у них условиях отправились в другую страну? Каким медом в Нойштифте намазано?

– Во-первых, это среднегорье, в условиях которого, как доказано многолетней практикой, к большим турнирам подготовку можно провести более качественно. Во-вторых, близко от отеля – два полноразмерных качественных поля. В-третьих, логистика хорошая – от аэропорта Инсбрука полчаса езды. В-четвертых, гостиница сделана из экологически чистых материалов. И так далее.

Почти все, что увидел, устроило. Понятно, что в этом году зима чуть-чуть задержалась не только в России, но и по всей Европе, и поэтому состояние полей на конкретный момент не до конца удовлетворило. Но меня твердо заверили, что к моменту нашего приезда все нормализуется.

Важно, что в гостинице мы будем одни. Отель пошел нам навстречу, и те девять дней, которые продлится сбор, посторонние там не появятся. Потому что должна быть полная концентрация на работе и отсутствие лишних глаз. Также я связался с одной клиникой, которая во время сбора станет нас курировать.

Уже куплены дополнительные тренировочные ворота, обозначено, где и что должно находиться. Чего-то не хватало, что-то устарело, и мы попросили, чтобы все было в лучшем виде. Например, в распоряжении каждого игрока на выбор должны иметься матрасы трех видов – жесткие, средние и мягкие. Мелочей в таких вопросах быть не может! Генеральный менеджер сборной Евгений Савин полетит туда в районе 15 мая, дней за десять до сбора, и проконтролирует все еще раз. (Игорь РАБИНЕР)

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