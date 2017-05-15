Станислав Черчесов: "Тарасов сломался на поле боя, мы должны дать ему шанс"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заслужил свой шанс. По словам наставника, в матче с ЦСКА, несмотря на критику, он за один тайм сделал больше, чем другие успевают за два, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Тарасов был включен в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков – их имена должны назвать 22 мая.

– Какие матчи последних туров планируете увидеть вживую?

– Игры начинаются в одно время, поэтому при всей моей любознательности, на стадионе смогу побывать только дважды. Но у меня есть помощники. Стараемся все отсмотреть и отследить.

– Вы включили в состав Дмитрия Тарасова, потому что он устраивает вас по спортивным показателям? Или сказался тот фактор, что травму, из-за которой хавбек выбыл на длительный срок, он получил в сборной? Просто за матч с ЦСКА Тарасова очень жестко критиковали...

– И то и другое. С ЦСКА вы его критиковали, а за другие матчи не хвалили, хотя следовало бы. Мы судим объективно. Даже в матче с ЦСКА он за тайм сделал больше, чем некоторые за два тайма. Просто пару раз оказался не там, где надо. В последнем матче с "Оренбургом" Тарасов сделал 75 оборонительных действий. В финале Кубка России – 68. И для нас именно такая активность важна. Качество тоже важно, и оно тоже выросло. А что касается травмы, то да – если человек сломался на поле боя, то мы должны дать ему шанс. Если он этот шанс заслужил. Мое мнение: в случае с Тарасовым так и есть. Никаких поблажек нет.

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