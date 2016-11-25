Станислав Черчесов: "Слабых команд на Кубке конфедераций не будет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани отметил, что не видит слабых соперников на турнире, передают спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Дмитрий СИМОНОВ. Тренер добавил, что на жеребьевку приедет главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.
– Жребий слеп, есть две группы. Португалия, Чили или Германия нам попадутся. Мексика чем-то похожа на Чили. Если брать бумагу, то фаворитом можно назвать и Португалию. И сборная Чили хороша. Германия – это вывеска и стабильный боец. Самая слабая команда? Никого не назову. Недавно разговаривал с Марком Шварцером из Австралии, но сам турнир не обсуждали. Пообщался с Фернанду Сантушем в лифте. Списались по почте с Левом – он приедет, пообщаемся.
Митяй Антибомж
Как минимум одна команда точно будет слабая ))
19:10
НАРТ
Я думаю здесь два фаворита на звание самой слабой сборной: это Россия и Новая Зеландия. Шансы выиграть это звание у России выше.... Сборной нужен тренером Бердыев.
19:03
Русский Я
Ну да, Новая Зеландия фаворит турнира))
18:33
Korvin
А Россия?)
18:32