18:25 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Слабых команд на Кубке конфедераций не будет"

0
0
0
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в Казани отметил, что не видит слабых соперников на турнире, передают спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Дмитрий СИМОНОВ. Тренер добавил, что на жеребьевку приедет главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

– Жребий слеп, есть две группы. Португалия, Чили или Германия нам попадутся. Мексика чем-то похожа на Чили. Если брать бумагу, то фаворитом можно назвать и Португалию. И сборная Чили хороша. Германия – это вывеска и стабильный боец. Самая слабая команда? Никого не назову. Недавно разговаривал с Марком Шварцером из Австралии, но сам турнир не обсуждали. Пообщался с Фернанду Сантушем в лифте. Списались по почте с Левом – он приедет, пообщаемся.

0
0
0
4
Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Митяй Антибомж

Как минимум одна команда точно будет слабая ))

19:10

НАРТ

Я думаю здесь два фаворита на звание самой слабой сборной: это Россия и Новая Зеландия. Шансы выиграть это звание у России выше.... Сборной нужен тренером Бердыев.

19:03

Русский Я

Ну да, Новая Зеландия фаворит турнира))

18:33

Korvin

А Россия?)

18:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ