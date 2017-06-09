Станислав Черчесов: "С Чили играли в пять защитников"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире канала "Россия 24" отметил, что ему пришлось сделать две вынужденные замены в составе перед товарищеском матче с Чили (1:1). По словам специалиста, россияне начали встречу со схемой из пяти защитников.

– Зобнин получил травму, у Джикии было повреждение, мы не хотели рисковать, – сказал Черчесов. – Уже две вынужденные замены. Если бы мы не дали кому-то сыграть, то почти месяц эти футболисты остались бы без практики. Мы играли 5-4-1, Миранчук был слева.

Почему в пять защитников? У чилийцев очень хорошие фланги. У нас и так были небольшие проблемы, думаю, если бы, было бы еще хуже. Полоз хорошо отработал, выйдя слева, но мы еще раз убедились, что его лучшие качества связаны все-таки с игрой впереди.

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили. Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

