Станислав Черчесов: "Решение о заявке на Кубок конфедераций еще не созрело"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как проходит сбор национальной команды Австрии. Наставник добавил, что пока не определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций-2017, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Вам предстоит непростое решение об усечении заявки...

– Почему непростое решение? Простое. Для меня это нормальное рабочее решение. Я понимаю, что вы имели в виду, но это часть моей профессии и часть профессии футболиста. С обеих сторон должно быть понимание.

– У вас решение созрело?

– Нет. Мы же должны смотреть внимательно на тренировочный процесс, на игру с Венгрией... Какие-то нюансы всегда выскакивают.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //

Станислав Черчесов: "Дисциплина сверху не работает. Знаю по армии"