Станислав Черчесов: "Раз провожали аплодисментами, значит, игра болельщиков зацепила"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что у национальной команды вырабатывается характер, а если он есть – значит, сборная двигается в правильном направлении.

– Футболистов проводили с поля аплодисментами. Как вы считаете, такая игра может изменить отношение к сборной?

– А когда нас не провожали аплодисментами? В Катаре, может быть (после поражения от Катара со счетом 1:2. – Прим. "СЭ").

– В Краснодаре освистывали (после поражения от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. – Прим. "СЭ").

– Я не знаю. Я не слышал. Раз болельщики провожали нас аплодисментами, значит, игра их зацепила. Не первый раз мы отыгрываемся. Значит, характер у команды вырабатывается. Футбол – это спорт. Спорт – это характер. А если он у нас есть, значит, мы двигаемся в правильном направлении. (Ярослав СУСОВ)

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Трансляция матча Россия – Чили //

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