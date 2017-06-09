Станислав Черчесов: "Пригласил Зобнина в гостиницу. Поговорили. Не пили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что не только позвонил и пожелал здоровья полузащитнику Роману Зобнину, но и поговорил с ним в гостинице.

23-летний хавбек получил серьезную травму колена в игре против Венгрии (3:0) и пропустит примерно пять месяцев.

– Зобнин сказал, что я позвонил ему и пожелал здоровья? Он соврал, – сказал Черчесов. – Я не только позвонил, но и пригласил его в гостиницу. Поговорили. Не пили. Мы его поддержали. У Мирослава Ромащенко колено прооперировано, у меня тоже. Не вовремя эта травма его подстерегла. (Ярослав СУСОВ)

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Трансляция матча Россия – Чили //

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