Станислав Черчесов: "После сухой серии Медведев пропускал в каждом матче"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, чем обусловлен вызов в национальную команду для подготовки к Кубку конфедераций-2017 Владимира Габулова из тульского "Арсенала". Голкипер заменил Андрея Лунева из "Зенита", который получил травму.

– Если брать "Ростов", то он далеко прошел, форсировал подготовку, было много игр, поэтому 2-3 очка до еврокубков не хватило, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – На выезде они в этом сезоне играли не так, как в том году. Мало забивали, мало выигрывали.

Медведев? Не вижу парадоксальной ситуации. Когда выбыл Лунев, мы свое решение приняли. Опытного вратаря в обойме нет. Если бы Габулов играл в течение года, он был бы в сборной и раньше. Молодым дадим с удовольствием дорогу, когда дорога будет свободна.

Сухая серия закончилась и после нее Медведев в каждой игре пропускал. Серии просто так не заканчиваются. Есть талант. Я называю это способностями. Дадим ему сформироваться. Дадим годика 2-3, чтобы он окреп. Мы рады, что поросль есть. Если бы Габулов играл постоянно, то он бы и раньше, возможно, в сборную был бы вызван. Он сам за последние полгода своей игрой заставил обратить на себя внимание.

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