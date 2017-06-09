Станислав Черчесов: "Посещаемость? Не дошла пара тысяч, ничего страшного"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире канала "Россия 24" подчеркнул, что его не беспокоит посещаемость товарищеского матча с Чили (1:1). Он выразил уверенность в том, что болельщики будут заполнять стадионы на играх Кубка конфедераций-2017.

- При подготовке мы учли год перед чемпионатом Европы, - сказал Черчесов. - Мы и сегодня хотели сыграть перед большим количеством зрителей, чтобы стадион был полон. Не дошла пару тысяч, ничего страшного. В следующий раз заполнят.

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили. Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

