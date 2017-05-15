Станислав Черчесов: "Подвижки у Миранчука есть. Кутепов - способный"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прогрессирует, а защитник "Спартака" Илья Кутепов способный игрок, однако оказался в непростой ситуации, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Миранчук и Кутепов включены в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков – их имена должны назвать 22 мая.

– Как вам прогресс Миранчука?

– Подвижки есть, это нас радует. В том числе с точки зрения статистики. Но на предстоящем сборе нам важно сделать так, чтобы каждый игрок знал свой "начальный вес", как в тяжелой атлетике, и не надорвался.

– Илья Кутепов – большой талант...

– Ох, не люблю я это слово. Способный.

– Способный. Но весна складывается для него непросто. Нет опасений, что спад может затянуться?

– С ним мы тоже говорили. Главное, чтобы Кутепов правильно воспринимал ситуацию. После перерыва в чемпионате он потерял место в старте, но это для него тоже опыт. С "Амкаром" он действовал аккуратно. Наше дело смотреть и не делать резких движений, стараться раскрывать способности футболиста.