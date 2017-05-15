Станислав Черчесов: "По Дзюбе сделаем заключения 22 мая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что, нападающий "Зенита" Артем Дзюба доказывает свою состоятельность в клубе. По словам наставника, окончательные заключения по физическому состоянию форварда будут сделаны 22 мая. Такие же вопросы есть и по готовности нападающего "Краснодара" Федора Смолова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков – их имена должны назвать 22 мая.

– У Дзюбы были проблемы с коленом, он играл на уколах. В его состоянии уверены? – вопрос Черчесову.

– Медицинские штабы сборной и "Зенита" в постоянном контакте. Дзюба играет все матчи, в последнее время работает без ограничений. Голами он подтверждает свою состоятельность. 22 мая Дзюба будет в Москве, где мы сделаем для себя заключения.

– Что скажете о Смолове, который редко бывал в расположении сборной из-за травм?

– Он был на двух сборах. Во втором случае – только на теоретических занятиях. Но Смолов регулярно забивает, и в этом плане не может быть никаких нареканий. Так что все будет зависеть от его физического состояния.

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