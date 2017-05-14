Станислав Черчесов: "Перед Кубком конфедераций сборной России нужно уединиться"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что во время Кубка конфедераций-2017 постоянных мест базирования у сборных не будет. Россияне на групповом этапе турнира встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт– Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). 26 мая команда отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт, который продлится до начала июня.

– В нашем понимании команде надо уединиться и спокойно готовиться к турниру, – цитирует ТАСС Черчесова. – Сменить атмосферу иногда стоит, хотим ли мы этого или нет, но если бы мы готовились у себя в стране, имел бы место излишний ажиотаж.

Тем более я знаю эти места – каждый год с клубами там проводил сборы. Французы перед домашним чемпионатом Европы там были, испанцы – перед победными для себя чемпионатами мира и Европы.

Нас по большому счету не спрашивают, где жить. Например, в Москве это будет гостиница "Лотте-отель", которую выбрали в ФИФА и в которой разместятся другие команды. То же касается и других городов. Сборные будут постоянно перемещаться – одна уехала, другая заехала.