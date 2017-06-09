Станислав Черчесов: "Пара тысяч болельщиков еще бы не помешала"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) отметил хорошую ауру на стадионе ЦСКА.

- Какое впечатление от стадиона?

- Часто здесь бывал, правда, в ложе. Хорошая аура. Пару тысяч болельщиков бы еще не помешало, но, думаю, игра удалась.

- К выходу Санчеса оказались не готовы?

- Почему? Могу вам сказать, что он многим попортил игру, если вы не смотрите матчи с его участием. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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