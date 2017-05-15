Станислав Черчесов: "Ошибка Васина? Не спотыкается тот, кто ползет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления расширенного состава на Кубок конфедераций-2017 заявил, что не волнуется за психологическое состояние защитника ЦСКА Виктора Васина. Специалист добавил, что намерен поддержать игрока, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что именно ошибка Васина привела ко второму голу "Спартака" в ворота армейцев в матче 26-го тура чемпионата России (1:2).

– Виктор Васин допустил роковую ошибку в дерби. За его психологическое состояние не волнуетесь?

– Васин выступает достаточно уверенно. А если бы он никогда не ошибался, то в ЦСКА бы его никогда не было. Играл бы тогда... (показывает пальцем вверх) не у нас. Хорошо, что он ошибается и есть что исправлять. А то бы тренеры были не нужны. Если серьезно, то не надо зацикливаться на каких-то эпизодах. Моя задача Васина поддержать. Звонил ему через пару дней после матча со "Спартаком". И никакой неуверенности в его голосе не услышал.

А вообще, не спотыкается тот, кто ползет. Даже тот, кто ходит, спотыкается. А уж тот, кто бежит...

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России