Станислав Черчесов: "Очень хочется, чтобы сборная России на Кубке конфедераций предстала командой, за которую хочется болеть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что его команда станет коллективом, за который хочется болеть. Также 53-летний российский специалист отметил важность Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Казани, Москве и Сочи.

– Мы сделали коррективы, идет перестройка команды, – цитирует пресс-служба ФИФА Черчесова. – В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21 - 23 года. Идет естественное обновление.

Конечно, Кубок конфедераций важен для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность. Очень хочется, чтобы на Кубке конфедераций наша сборная предстала командой, за которую хочется болеть.

Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней минуте. Все идет своим чередом.