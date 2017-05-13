Станислав Черчесов: "О спартаковском костяке в сборной говорить рано"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока рано говорить о том, что игроки "Спартака" составят костяк команды на предстоящем Кубке конфедераций-2017. Соперниками сборной России на групповом этапе Кубка конфедераций станут сборные Новой Зеландии (17 июня, Санкт–Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

– Я бы не стал так говорить, – цитирует ТАСС Черчесова. – Тренеры, которые были до меня, использовали клубные блоки – оборона ЦСКА, полузащита "Зенита", нападение "Спартака" или "Зенита". Сейчас таких цельных блоков у нас нет, но если бы они у нас были, то понятно, что от такого ни один тренер не отказался бы.

На сегодняшний день у нас только полублоки, которые могут потихонечку превратиться в блоки; может, через какое-то время мы к этому придем, когда все утрясется. Даже если хочется сделать блок, мы не можем. Например, если в центре полузащиты Денис Глушаков и Роман Зобнин, то это не блок, а полублок. А вот если вместе будут играть условно Дмитрий Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, то это будет блок.