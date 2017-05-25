Станислав Черчесов: "Нойштедтер приедет 28 мая, Габулов - после второго стыка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что вратарь "Арсенала" Владимир Габулов и защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер присоединятся к национальной команде позже, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что сегодня сборная начала подготовку к предстоящему Кубку конфедераций-2017.

– Когда ждать Нойштедтера?

– Вчера и позавчера разговаривал с Диком Адвокатом. Юридически "Фенербахче" прав – они имеют право отпустить игрока за 14 дней до первого официального матча. Но мы договорились, что Роман сыграет в ближайшем туре чемпионата Турции и 28 мая к нам присоединится.

– А Габулов – после второго стыкового матча за "Арсенал"?

– Да.

Напомним, что первый матч на Кубке конфедераций российская сборная сыграет 17 июня с Новой Зеландией. "СЭ" проведет трансляцию этого матча, как и всех других игр турнира.

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