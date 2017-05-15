Станислав Черчесов: "Невызов Медведева в сборную? Подарки иногда только вредят"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему не включил в расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017 вратаря "Ростова" Никиту Медведева. По словам наставника, голкиперу ростовчан пока не хватает опыта, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– У вас богатый выбор вратарей. Почему на этот раз предпочтение отдано зенитовцу Луневу, а не, например, Медведеву, установившему рекордную серию по сухим минутам?
– Во-первых, что такое "богатый" выбор? По сути, из всех вратарей за сборную играл только Акинфеев. Есть уровень игрока, а есть опыт выступлений за национальную команду.
Поэтому смотрим на текущее положение дел. Вот Джанаев, например, травмирован – сейчас с ним общались, он в Германии. А Медведев... Знаете, вот есть поезд. Игроки входят в него через последний вагон и идут до вип-вагона через весь состав. Нельзя взять и перепрыгнуть в первый. Да, бывают исключительные случаи. Но давайте предоставим подрастающему поколению возможность завоевывать свои места естественным путем. Подарки иногда только вредят.
Что касается Лунева, то он качественно выступал в "Уфе", сейчас тоже выглядит достойно. Поэтому приняли такое решение.
coxo
вот и отбор по спортивному принципу мало акинфеев в решающих матчах бабочек наловил пусть еще поймает а у вратаря уфы опыт международных ноль а у вратаря опыт международных отрицательный надо брать лучших на сегодня и шлифовать до совершенства,а не идти по некому непонтному пути отбора по личным и навязанным преференциям
17:48
Вопреки
С таким словоохотливым и аналитически подкованным тренером наша сборная будет стабильно НИКАКАЯ... Странные у него критерии отбора - дать шанс, поддержать, пусть учится и т.д. А кто же честь Страны будет отстаивать ?
17:42