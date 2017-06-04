Станислав Черчесов: "Нет разделения игроков на старых и молодых, есть разделение на плохих и хороших"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем с Венгрией подчеркнул, что его команда будет настраиваться на победу, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

выступил на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией, который состоится 5 июня в Будапеште в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

– Вопрос по поводу молодых игроков – Головин, Зобнин, Миранчук. Как оцените их состояние на этом сборе? Как они воспринимают ваши рекомендации? Они – это настоящее или все-таки будущее, некий аванс?

– Мы авансом никого не берем. Вся работа, которые они выполняют, дает эффект. Тактические вещи они воспринимают. На поле они – равноценные игроки со всеми остальными. Там нет разделения на "молодых" и "старых", там есть разделение на "хороших" и "плохих".

– Какой результат в матче с Венгрией вас устроит?

– Мы, конечно же, хотим выигрывать, показывать свой максимум – для этого и выходим на поле. Но проведена определенная работа, которую надо подтверждать. Футболисты об этом знают.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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