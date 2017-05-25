Станислав Черчесов: "Не видел газон в Казани, в Петербурге - тем более"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока знаком лишь с газоном сочинского стадиона "Фишт". Наставник добавил, что пока не видел поля на аренах в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Из четырех полей, на которых пройдет Кубок конфедераций, какое считаете лучшим?

– Чтобы понять, какое лучше, нужно на нем сыграть. Мы играли только в Сочи. Там все великолепно. В Тушине видел газон только сверху, не выходил на него. В Казани не был. В Петербурге – тем более.

– На Крестовском покрытие меняют...

– Давайте будем оптимистами. Раз профессионалы решили поменять газон, пусть они это сделают и все будет нормально.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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