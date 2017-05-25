Станислав Черчесов: "Не тренировался день – чувствуешь сам, не тренировался два – чувствует соперник"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как прошла тренировка национальной команды. Специалист подчеркнул, что его подопечные работают интенсивно, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Как оцените занятие? В каком состоянии прибыли футболисты?

– Начнем с настроения. Оно хорошее. Готовность? Все-таки три дня прошло. Как говорится, не потренировался день – чувствуешь сам, а не потренировался два – чувствует соперник. Мы правильно дозировали нагрузки, использовали датчики – все проверим. В целом была втягивающая интенсивная работа. Чтобы с первых дней игрокам было понятно, чего мы от них ждем.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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