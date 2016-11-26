18:47 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Нам досталась самая интересная команда"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему будет интересно встретиться с Мексикой в групповом турнире Кубка Конфедераций-2017, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также соперниками россиян станут команды Португалии и Мексики.

– Тут не 32 сборные. Хорошие соперники, – сказал Черчесов. – Нам попалась самая интересная команда - Мексика. Результатами жеребьевки довольны.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

1,5 миллионов долларов в год хорошие деньги, когда никто ни за что не отвечает! но денег все хотят)))

19:37

Знаток1964

Здесь не 32 команды......ниже 8 места не опустимся

19:34

футбол_2018

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: "НАМ ДОСТАЛАСЬ САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КОМАНДА"....................И эта самая интересная сборная России!!

19:25

Grafin82

Даааа... СЭ как всегда в своем репертуара... Сначала новость выложат, а только потом смотрят и редактируют)))) Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика. Полагаю имелось ввиду что: Новая Зеландия!!! Интересная команда!

19:04

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