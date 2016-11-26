Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему будет интересно встретиться с Мексикой в групповом турнире Кубка Конфедераций-2017, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также соперниками россиян станут команды Португалии и Мексики.
– Тут не 32 сборные. Хорошие соперники, – сказал Черчесов. – Нам попалась самая интересная команда - Мексика. Результатами жеребьевки довольны.
Flamenco
1,5 миллионов долларов в год хорошие деньги, когда никто ни за что не отвечает! но денег все хотят)))
19:37
Знаток1964
Здесь не 32 команды......ниже 8 места не опустимся
19:34
футбол_2018
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: "НАМ ДОСТАЛАСЬ САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КОМАНДА"....................И эта самая интересная сборная России!!
19:25
Grafin82
Даааа... СЭ как всегда в своем репертуара... Сначала новость выложат, а только потом смотрят и редактируют)))) Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика. Полагаю имелось ввиду что: Новая Зеландия!!! Интересная команда!
19:04