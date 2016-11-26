Станислав Черчесов: "Нам досталась самая интересная команда"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему будет интересно встретиться с Мексикой в групповом турнире Кубка Конфедераций-2017, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также соперниками россиян станут команды Португалии и Мексики.

– Тут не 32 сборные. Хорошие соперники, – сказал Черчесов. – Нам попалась самая интересная команда - Мексика. Результатами жеребьевки довольны.