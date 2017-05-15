Станислав Черчесов: "На сбор перед Кубком конфедераций отправятся 26 игроков"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав из 30 футболистов для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что на сбор отправятся только 26 игроков. Также наставник добавил, что по ходу самого турнира изменения в составе будут невозможны, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Предполагается, что после окончания чемпионата России и перед началом сбора национальной команды в Европе (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) "список 30-ти" будет сокращен на несколько фамилий. При этом сборная России должна отправить в ФИФА итоговую заявку из 23 человек не позднее 7 июня. В нее могут попасть только игроки из расширенного списка.

- В списке 30 человек. Сколько из них поедет на сбор? - вопрос Черчесову.

- 26. Три вратаря и 23 полевых.

- А будут ли те, кто во время турнира будет числиться в резерве?

- Насколько знаю, после объявления окончательного состава мы сможем поменять игрока до первого матча. Если, не дай бог, случится травма. Но не по ходу турнира.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России