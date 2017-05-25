Станислав Черчесов: "На бумаге Германия фаворит Кубка конфедераций-2017"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал сборную Германии фаворитом предстоящего Кубка конфедераций-2017 лишь на бумаге, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Португалия объявила состав. Он, как и у немцев, не самый сильный. Уровень Кубка конфедераций от этого не падает?

– Я бы не сказал, что если у португальцев или немцев не приедут по паре человек, то остальные – слабые. У нас вот тоже один не может, другой не может. Это нормально, с учетом длинного насыщенного сезона. Перед чемпионатами мира тоже часто такое случается, но никто же не говорит, что турнир от этого страдает!

– Кого считаете фаворитом турнира?

– На бумаге это немцы. Они почти всегда доходят как минимум до полуфинала.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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