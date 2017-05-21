 Станислав Черчесов: "Мы Фернандеса вызвали, он должен приехать в сборную". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:00 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Мы Фернандеса вызвали, он должен приехать в сборную"

Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смог назвать фамилию футболиста, который заменит защитника ЦСКА Мариу Фернандеса в составе национальной команды на Кубке конфедераций-2017. После игры с "Анжи" руководство армейской команды заявило, что этнического бразильца перелом носа, и он отправляется в Бразилию на операцию.

– Во-первых, уже день-два назад ходили такие слухи. Но у нас нет официальных бумаг от клуба нет, – сказал Черчесов в программе "После футбола". – Мы игрока вызвали, он должен приехать в сборную, и наши врачи должны сделать заключение. Есть порядок действий, регламент. Ситуация свежая нужно все еще раз проверить, чтобы не быть голословным и не делать резких заявлений. Главный тренер сборной – это все-таки объединяющий фактор, а не разъединяющий (улыбается).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vitalvass

Хаааа, невероятно сложная операция на нос, лучшие врачи, которые специализируются на травмах такой важной части тела для игры в футбол, как нос, только в Бразилии! Любители натурализации, вы все еще наяриваете на своих бразильских кудесников мяча?

18:07