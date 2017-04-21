Станислав Черчесов: "Можно назвать Кубок конфедераций репетицией, но для сборной это боевое крещение"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "КП" отметил, что со всей серьезностью относится к Кубку конфедераций-2017. Россияне на групповом этапе турнира сыграют против Португалии, Новой Зеландии и Мексики. Две команды из группы выйдут в полуфинал.

- Кубок конфедераций - это главный турнир года или это просто репетиция перед чемпионатом мира-2018?

- Можно его называть разными красивыми словами - "репетиция", "контрольная", еще что-то - русский язык богатый. Но для нас это боевое крещение и официальный турнир. Есть кубок, и есть восемь команд, семь из них - чемпионы своих континентов. А кубок - он один. Здесь не разыгрываются утешительные призы, здесь нет путевок в Лигу чемпионов, и вторых-третьих мест. Есть только один трофей, и все восемь команд, и мы в том числе, будут бороться за него.

- Россия до сих пор не выкупила права на трансляцию Кубка конфедераций и домашнего чемпионата мира, за которые ФИФА запросила 120 миллионов долларов. В сборной России как к этому относятся?

- Думаю, что вот когда футболисты сборной прочитают это интервью, тогда они и узнают, что кто-то что-то не купил и дорогие права или дешевые. Естественно, я-то это знаю, а им этого не надо знать, потому что у каждого своя работа. Цену назначаем не мы и не вы, поэтому мы в команде обсуждаем футбол.