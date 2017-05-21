Станислав Черчесов: "Моя судьба не зависит от Кубка конфедераций"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что его судьба не зависит от результата команды на Кубке конфедераций-2017. По словам наставника, каждая встреча для тренера очень важна.

– Зависит ли моя судьба от результатов на Кубке конфедераций? Моя судьба точно не зависит, – отметил Черчесов в программе "После футбола". – А для тренера каждая следующая игра очень важна. 5-летних планов я никогда не строил. Тем более сейчас, когда готовимся к турниру. Соперники для товарищеских матчей выбраны, выбираем футболистов в рабочем порядке – их проверим.

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