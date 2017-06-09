Станислав Черчесов: "Миранчук? Если игрок приносит пользу, мы должны его отмечать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире канала "Россия 24" подтвердил, что Алексей Миранчук получил место в стартовом составе в товарищеском матче с Чили (1:1) благодаря удачному выходу на замену во встрече с Венгрией (3:0). Полузащитник в той игре отметился результативной передачей.

– Мы не должны проходить мимо того, что игрок удачно выходит на замену, – сказал Черчесов. – Если игрок приносит пользу, мы должны его отмечать. Сегодня он вышел с первых минут, были хорошие моменты. А опыт – дело наживное. Я рад, что он сыграл свои минуты. Просчеты, как и у всех, бывают, думаю, это пойдет ему на пользу. Он не готов играть с первых минут? Мы это с ним обсудим.

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России