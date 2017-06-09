Станислав Черчесов: "Кудряшов попросил замену"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Чили (1:1) подчеркнул, что защитник Федор Кудряшов сам попросил замену. 30-летний футболист, который играл в защитной маске, был заменен в концовке встречи после третьего столкновения с капитаном чилийцев Артуро Видалем.

– У Кудряшова ушиб, он попросил замену, – сказал Черчесов. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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