Станислав Черчесов: "Кто для сборной Васин? Центральный защитник"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире канала "Россия 24" после товарищеского матча с Чили (1:1) рассказал, в чем могут добавить его подопечные. Также он объяснил, что специально оказал публичную поддержку Виктору Васину после его ошибки в дерби ЦСКА и "Спартака" (1:2).

– У меня уже есть информация от доктора, – сказал Черчесов. – Кровь не обманывает, думаю, несколько футболистов могли еще добавить. В чем? Играть более раскрепощено, но сконцентрировано. Все-таки было несколько ошибок в моментах, когда их можно было избежать. Но все-таки команда еще лепится.

Кто для сборной Васин? Центральный защитник. Уже два гола на его счету. О том, что я ему звонил после матча ЦСКА – "Спартак", я сказал специально. Нужно было его поддержать. Все идет в рабочем порядке, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Не спотыкается тот, кто ползает.

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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