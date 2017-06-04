Станислав Черчесов: "Колено Дзюбы не выдерживает предложенных нагрузок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем с Венгрией, который состоится завтра в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017, объяснил, почему расположение национальной команды покинул форвард Артем Дзюба, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ

– Могли бы уточнить формулировку по поводу Дзюбы – "функциональное состояние игрока не позволяет...". Что это значит?

– Это значит, колено не выдерживает тех нагрузок, которые предложены. Есть щадящая работа, но футболист не может выйти на свой уровень.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России