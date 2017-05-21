Станислав Черчесов: "Камболова еще раньше хотел пригласить в сборную"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что давно рассматривал вариант с приглашением защитника "Рубина" Руслана Камболова в национальную команду. Напомним, что игрок попал в расширенный список сборной на Кубок конфедераций-2017.

– Камболов? Специалисты могут удивляться, а мы его до этого смотрели, когда он еще опорником был, – сказал в эфире программы "После футбола" Черчесов. – Мы даже хотели пригласить его в сборную раньше, но Руслан получил травму. Позже он перешел на позицию центрального защитника, когда как раз игроки сборной с этой позиции начали выбывать из-за повреждений. Я следил за его игрой на позиции центрального защитника, он регулярно выигрывал все единоборства. Кроме того, Камболов способен сыграть и в центре поля. Таким образом, он может закрыть две позиции без потери качества.

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