Станислав Черчесов: "Как остановить Криштиану Роналду? Пока не думали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал тренерский штаб пока не дмал о том, как остановить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.
– Как остановить Криштиану Роналду?
– Об этом мы пока не думаем: у нас два контрольных матча и игра с Новой Зеландией. Ваш вопрос будет актуален перед матчем с Португалией.
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Станислав Черчесов: "Дисциплина сверху не работает. Знаю по армии"
Rotor fan Aist
Жаль, нет Горлуковича и Ковтуна. Те бы не задумывались, как остановить.
23:54 1 июня
aloveku
вообще с ним хорошо расправлялся Анюков, но он уже тогда заходил на закат карьеры, сейчас думается он не поспеет ))
23:49 1 июня
Exsorsist
Как справиться с Кристинкой? И думать нечего, просто вынимай и иди к центру поля.
23:45 1 июня