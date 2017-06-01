23:25 1 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Как остановить Криштиану Роналду? Пока не думали"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал тренерский штаб пока не дмал о том, как остановить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Как остановить Криштиану Роналду?

– Об этом мы пока не думаем: у нас два контрольных матча и игра с Новой Зеландией. Ваш вопрос будет актуален перед матчем с Португалией.

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Станислав Черчесов: "Дисциплина сверху не работает. Знаю по армии"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Rotor fan Aist

Жаль, нет Горлуковича и Ковтуна. Те бы не задумывались, как остановить.

23:54 1 июня

aloveku

вообще с ним хорошо расправлялся Анюков, но он уже тогда заходил на закат карьеры, сейчас думается он не поспеет ))

23:49 1 июня

Exsorsist

Как справиться с Кристинкой? И думать нечего, просто вынимай и иди к центру поля.

23:45 1 июня