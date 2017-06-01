Станислав Черчесов: "Как остановить Криштиану Роналду? Пока не думали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал тренерский штаб пока не дмал о том, как остановить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Как остановить Криштиану Роналду?

– Об этом мы пока не думаем: у нас два контрольных матча и игра с Новой Зеландией. Ваш вопрос будет актуален перед матчем с Португалией.

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