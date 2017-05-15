Станислав Черчесов: "Фернандес без потери качества регулярно подключается к атакам"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав из 30 футболистов для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес хорошо подключается к атакам. Поэтому, по словам наставника, проверять его в этой роли не придется, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, как ранее сообщал "СЭ", юридические препоны не должны помешать Мариу Фернандесу, попавшему в расширенный состав сборной, наконец-то дебютировать за сборную России в июне и сыграть на Кубке конфедераций. Ожидается, что ясность со статусом "русского бразильца" наступит в самом начале лета.

- Как обстоят дела с разрешением Фернандеса выступать за Россию? - вопрос Черчесову.

- На юридические вопросы вам лучше ответят юристы РФС. Я отвечаю за спортивную часть. В этом плане даже повезло, что ЦСКА перешел на новую схему. Фернандес без потери качества регулярно подключается к атакам. Проверять его в этой роли не придется.

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