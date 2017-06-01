Станислав Черчесов: "Если сказать одному, за сколько пробежал второй, первый захочет его обогнать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как проходит сбор национальной команды Австрии. Также наставник рассказал о работе и досуге игроков, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Твиттер сборной писал, что Смолов и Смольников – лучшие по тестам.

– Это не тест. Это тренировка, ребята делились по группам, каждый занимался своим делом. Но футболисту нужна определенная затравка. Если сказать одному, за сколько пробежал второй, то первый очень захочет его обогнать. Автоматически. К вопросу о психологии.

– Вы часто говорите о психологии. А ваши личные ощущение какие?

– Тот случай, когда со стороны виднее. Вы же меня все видите который день. Я достаточно спокоен.

– Как конкретно работаете над психологией?

– Надо быть спокойным. У нас есть теория, обсуждение. Сегодня было маленькое собрание, на котором обсудили важные вещи. Для начала надо быть сильнее. Есть принципиальные вещи, которые надо всегда иметь виду.

– Что за вещи? Дисциплина?

– Дисциплина разная бывает. Я знаю это, так как служил в армии, нам тоже приказывали быть дисциплинированными. Но это тот случай, когда дисциплина, спущенная сверху, не работает. Нужна внутренняя дисциплина. Мы не хотим ни за кем следить, не хотим присматривать. Футболисты должны все сами понимать.

– Оставляете игрокам время на развлечения?

– У нас два дня после обеда были свободными. Ребята могли поехать в город, кто-то отправился в горы на фуникулере. Есть время для работы, есть время для восстановления, а есть время для себя. Плюс восстановление идет от головы. Если есть возможность развлечься, это нормально. Никого не запираем. Но еще раз повторяю – вы видите работу. Есть время наше, тренерское – от свистка до свистка. С максимальными требованиями. Как только отработали, свободное время.