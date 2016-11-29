Станислав Черчесов: "Если сам неконкурентоспособен – любой соперник серьезен"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с утверждением, что удобно начинать Кубок конфедераций-2017 года матчем с Новой Зеландией. Сборная России сыграет с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

– С этим можно согласиться только в одном случае – всегда надо отталкиваться от себя. Но если сам неконкурентоспособен, то соперник всегда серьезный, как бы он не назывался, – приводит "Спорт ФМ" слова Черчесова. – Единственная команда, которая не чемпион – будет мы. Это ни хорошо, ни плохо, это есть то, что есть. Нам надо конкурентную команду подготовить. Ни одна команда, чтобы она не говорила, приедет не просто проводить турнир и быть участником, а захочет его выиграть. В эту когорту мы тоже себя причисляем. Есть кубок, за который надо реально побороться и постараться выиграть.

Мы только что были на чемпионате Европы, и видели – все команды могут доставить проблемы, если ты сам не готов. Я уже просмотрел несколько игр Новой Зеландии. Крепкая команда, играет в силовой футбол. Сюрприз вам не открою, что немцы, чилийцы и португальцы сильнее. Но еще раз повторяю, все всегда зависит от того, кто ты сам и как ты к этому подготовишься.