Станислав Черчесов: "Дзюба лидер сборной? Лидеров не назначают"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как проходит сбор национальной команды Австрии. Также наставник рассказал о лидерских качествах своих подопечных, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Дзюба сказал, что с ним можно идти на войну. Вы не воспринимаете предстоящий турнир как войну?

– Нет. Турнир называется Кубок конфедераций.

– Можно ли Дзюбу называть лидером команды?

– Лидеров не назначают. Лидеры сами появляются.

– Кто лидер у вас?

– У нас есть опытные футболисты, которые побывали на больших турнирах. Это Акинфеев, Самедов, Глушаков. Жирков, Смолов. Дзюба тоже.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России