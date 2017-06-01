Станислав Черчесов: "Дзюба лидер сборной? Лидеров не назначают"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как проходит сбор национальной команды Австрии. Также наставник рассказал о лидерских качествах своих подопечных, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.
– Дзюба сказал, что с ним можно идти на войну. Вы не воспринимаете предстоящий турнир как войну?
– Нет. Турнир называется Кубок конфедераций.
– Можно ли Дзюбу называть лидером команды?
– Лидеров не назначают. Лидеры сами появляются.
– Кто лидер у вас?
– У нас есть опытные футболисты, которые побывали на больших турнирах. Это Акинфеев, Самедов, Глушаков. Жирков, Смолов. Дзюба тоже.