Станислав Черчесов: "Денисов? Мы можем много кого вспомнить"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что он бы позвонил полузащитнику "Локомотива", экс-подопечному по "Динамо" Игорю Денисову, если бы посчитал это необходимым. По словам наставника, сейчас должны проявлять себя молодые игроки, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Напомним, что Денисов не был включен в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков – их имена должны назвать 22 мая.

– Вы сказали что ждете былого Кокорина и Шатова. А Денисова? - вопрос Черчесову.

– Посчитал бы нужным, позвонил бы и ему. Но я говорю о диалоге с теми игроками, которые входили в обойму. А то мы можем много кого вспомнить из тех, кто при мне в сборную не вызывался. Чтобы было понятно: есть много опытных игроков, которых мы будем отслеживать ближе к чемпионату мира, но сейчас есть молодые, которые должны проявлять себя.

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