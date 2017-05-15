16:04 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: "Денисов? Мы можем много кого вспомнить"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что он бы позвонил полузащитнику "Локомотива", экс-подопечному по "Динамо" Игорю Денисову, если бы посчитал это необходимым. По словам наставника, сейчас должны проявлять себя молодые игроки, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

 
Олег ШАТОВ, Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ.Черчесов не вызвал Шатова, Кокорина и Мамаева на Кубок конфедераций

Напомним, что Денисов не был включен в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков – их имена должны назвать 22 мая.

– Вы сказали что ждете былого Кокорина и Шатова. А Денисова? - вопрос Черчесову.

– Посчитал бы нужным, позвонил бы и ему. Но я говорю о диалоге с теми игроками, которые входили в обойму. А то мы можем много кого вспомнить из тех, кто при мне в сборную не вызывался. Чтобы было понятно: есть много опытных игроков, которых мы будем отслеживать ближе к чемпионату мира, но сейчас есть молодые, которые должны проявлять себя.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serjinio

Ох напрасно, Саламович, ох напрасно ты свои обиды ставишь выше интересов сборной... В этой сборной нет хребта, которым является Игорек....

16:29

баламошка

Деньгисову надо было пасть свою реже открывать. Охотник за баблом и неукротимый понторез.

16:16