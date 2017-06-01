Станислав Черчесов: "Чемпионат Европы не удался. Настало время перемен"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как проходит сбор национальной команды Австрии. Также наставник рассказал о задачах, которые он ставит перед своими подопечными, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Главный вызов, с которым вы тут столкнулись?

– Мы столкнулись с тем, что настало время перемен. Чемпионат Европы 2016 года не удался. И эти перемены естественные. Они не потому, что болельщик петицию написал. Но кстати, я воспринял эту петицию нормально – значит, народ неравнодушен. Вроде бы абсурд, но с другой стороны надо вещи исправлять. Этим мы и занимались. Как сказал недавно ваш коллега Игорь Рабинер в своем материале, сборная в последнее время приучила нас разговаривать о футболе. Это уже приятно. Первый шаг мы сделали.

– Сокращение премьер-лиги до 12 команды пошло бы на пользу сборной?

– Есть финансовая сторона, есть спортивная сторона. Очевидно, что финансовая сторона в этом случае будет поинтереснее. 12 команд это более качественная конкурентная среда. Это интерес болельщиков, интерес телевизионный, интерес соревновательный. В конкурентной среде надо выживать. Будешь выживать – будешь прибавлять. Представляете, сколько ответственных игр и ажиотажа. Но это не говорит о том, что я согласен с этой идеей.

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